Kok: For os handler julen om mad og hygge

Kassaaluk Kristensen Fredag, 23. december 2022 - 17:49

Casper Malchow er til daglig køkkenchef i Hotel Arctic og føler sig godt hjemme i køkkenet, hvor han uddelegerer opgaver til køkkenpersonalet, mens han laver mad til flere grupper hver dag. Men julemiddagen er noget, familien laver sammen, hvor hygge under madlavning er i centrum.

- Vi er fælles om at lave maden den 24. december. Og det er alt klassisk dansk julemad vi spiser. Lige fra and til flæskesteg, med kartofler, brunede kartofler og god brun sovs, fortæller han.

Han husker den varme hygge, der sænkede sig i stuen den 24. december da han var barn, og den hygge viderefører han nu som voksen.

Middag til to

Casper Malchow plejer at holde jul med omkring otte familiemedlemmer. Men i år skal han lave mad til to personer. Og han understreger, at der stadig vil være lige så meget mad som, hvis der var flere til julebordet.

- Så vil der bare være mad til flere dage, som vi kan hygge om, siger Casper Malchow.

Hvis du skal have gode råd til hvordan du kan lave julemiddagen, kommer han her med et par stykker om flæskestegen:

- Kog vand i en stor gryde. Når vandet begynder at koge, så tilsæt salt og laubærblade. Kog flæskestegen i 20 minutter. Kogningen gør, at kollagenet i kødet bliver nedbrudt, fortæller han.

Det handler om temperatur og tålmodighed

Herefter skal flæskestegen eftersaltes og sættes i ovnen på 185 grader til kødet har en kernetemperatur på 58.

- Så sætter du ovnens temperatur op på 260 grader til kødet har en temperatur på 68 grader. Her kan du være sikker på, at du får lækker og sprød svær, og mørt kød, siger køkkenchefen.

Til brunede kartofler er den vigtigste ingrediens tålmodighed, påpeger køkkenchefen.

- Lav varme og tålmodighed, så skal det nok lykkes. Når du tilsætter en smør klat til det smeltede sukker, så tilføj en lille mængde fløde, og lad karamellen blive boblende, før du tilsætter kartoflerne, forklarer han.

- Ellers, så er det bare om at nyde juledagene med godt selskab og god mad, hvor hygge er centrum, slutter Casper Malchow.

Han tilføjer, at julemiddagen selvfølgelig sluttes af med ris ala mande.