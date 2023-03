Kofoeds Skole modtager 53.000 kroner i donationer

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. marts 2023 - 12:59

Et legat som Lions Club Odense har bestyret de seneste 50 år er nu lukket ned, og et restbeløb på 53.843 kroner er doneret til Kofoeds Skole i Nuuk onsdag den 15. marts.

Forstander Charlotte Ludvigsen, der i forbindelse med kurser var i Danmark, har modtaget checken, som hun fredag morgen har taget med til Kofoed Skole for at fremvise til skolens brugere.

- De blev så glade. Og vi er så taknemmelige for, at Lions Club Odense har godkendt vores ansøgning om at modtage restbeløbet. Det beløb betyder meget for vores brugere i Kofoeds Skole, siger Charlotte Ludvigsen, forstander i Kofoeds Skole Nuuk.

Hun oplyser at pengene skal bruges til at købe motionsudstyr som løbebånd, romaskine, cykelmaskine og træningssko, som kan bruges af Kofoeds Skolens elever.

Kofoed Skolen i Nuuk har omkring 25 borgere tilknyttet i det daglige. Om mandagen kan der være omkring 50, der kommer.

Helbred i fokus

Charlotte Ludvigsen oplyser, at det ansøgningen er sendt til Lions Club Odense efter brugernes ønske om at få råd til motionsudstyr.

- Motionsudstyr i vores lokaler betyder også, at de borgere, der er tilknyttet os kan have mere fokus på deres sundhed og de får mulighed for at dyrke motion i deres vante og trygge omgivelser. De er glade for, at de er blevet hørt og lyttet til af Lions Club Odense, siger Charlotte Ludvigsen.

Pengene kommer fra et legat, som blev oprettet efter overassistent Fenny Magdalene Hansen testamenterede sit bo til Lions Club Odense, hvor det er besluttet, at pengene skulle anvendes til humanitært arbejde i Grønland, og bestyret af Lions Club Odense.

De seneste har der ikke været nogen ansøgninger til legatet, og beløbet er begyndt at blive forrentet negativt. Derfor har Lions Club Odense valgt at afslutte legatet efter 50 års styring.