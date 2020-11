Kofoeds Skole fik pris af Kronprinseparret

Thomas Munk Veirum Søndag, 01. november 2020 - 09:27

Kronprinseparrets årlige prisuddeling fandt sted i Randers lørdag aften på Værket, og her modtog Kofoeds Skole Kronprinseparrets Sociale Pris.

Ved overrækelsen af prisen lagde Kronprinsesse Mary blandt andet vægt på, at Kofoeds Skole tilbyder håb og muligheder for nogle af de mest udsatte og marginaliserede mennesker i vores samfund:

- Her mødes alle som ligeværdige mennesker, og med filosofien om hjælp til selvhjælp finder langtidsledige, psykisk syge, misbrugere, unge hjemløse eller udsatte grønlændere sammen i enestående fællesskaber.

- For de fleste bliver det en identitet at være elev eller gå på arbejde her. Man bidrager med det, man kan og udvikler sine kompetencer. Dermed er man med til at hjælpe sig selv med at skabe bedre muligheder for at komme i arbejde, få en bolig eller komme i behandling.

- Den Sociale Pris går til Kofoeds Skole, sagde Kronprinsessen.

Kronprinseparrets priser Kronprinsparrets Priser blev indstiftet i 2004 som en bryllupsgave fra Bikubenfonden til DKH Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde. Priserne bliver uddelt af Kronprinsparret ved et show, der sendes direkte på DR1 og produceres af DR i samarbejde med Bikubenfonden. Prisuddelingen blev de første år afholdt i København, men har siden 2011 hvert år været afholdt i skiftende danske byer. Med Kronprinsparrets Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris følger 500.000 kr. og et kalejdoskop skabt af Olafur Eliasson. Med Kronprinsparrets to Stjernedryspriser følger 100.000 kr. Kilde: Bikubenfonden

Tradition for at hjælpe udsatte grønlændere

Udover at Kofoeds Skole har en afdeling i Nuuk, har Kofoeds Skole gennem mange år haft fokus på at hjælpe udsatte grønlændere i Danmark.

Skolen driver blandt andet et midlertidigt bosted – Miteq - for grønlandske kvinder i København.

Forstander for Kofoeds Skole, Robert Olsen, var på scenen for at modtage prisen på vegne af skolen, og han takkede elever, frivillige og ansatte, der er med til at drive skolen:

- Vi er taknemmelige og ydmyge overfor den anerkendelse, der ligger i at modtage den sociale pris, sagde Robert Olsen.

En skole for folk med sår på sjælen

Forstanderen fortalte videre, at Kofoeds Skole er der for mennesker med problemer i hverdagen som hjemløshed, arbejdsløshed eller fattigdom, og at mellem 3.500 og 4.000 mennesker af alle køn og med fødested i over 100 forskellige lande, hvert år bruger skolen.

- Dem, som bruger Kofoeds Skole i dag, er bedst blevet udtryk ved en af vores egne brugere. Han sagde en dag til mig: På Kofoeds Skole kommer der skæve eksistenser, som har sår på sjælen, fortalte Robert Olsen.