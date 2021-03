Kofoeds Skole vil etablere sig i Ilulissat

Redaktionen Tirsdag, 02. marts 2021 - 12:59

Nordkommunen vil hjælpe de mest udsatte voksne, der bliver afvist af arbejdsmarkedet og gang på gang lider nederlag.

- Nu går vi et skridt videre og vil yde hjælp til selvhjælp, hvor de udsatte kan få en helle med aktiviteter, så de får mulighed for at blive afklaret med deres liv. Derfor har vi givet et håndslag på etablering af en afdeling af Kofoeds Skole i Ilulissat, siger Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia i en pressemeddelelse.

Beslutning efter valget

Det er aftalt, at den kommunale forvaltning under valgkampen fortsætter arbejdet med at afdække de forskellige forhold omkring etableringen af en afdeling af Kofoeds Skole. En egentlig beslutning skal først træffes af den nye kommunalbestyrelse efter valget den 6. april.

- Vi er ved at danne os et overblik over, hvor stort behovet for en skole som Kofoed Skole er. Klienterne har ud over tilbuddet om sociale ydelser mulighed for at komme i behandling i Allorfik, og for få måneder siden fik vi etableret et herberg. Vi ønsker nu at etablere Kofoeds Skole, fordi behovet er der, og fordi erfaringerne taler for, at denne mulighed giver bedre resultater, end at klienterne skal modtage ydelser fra det offentlige, siger borgmesteren.

"Gujo" i Ilulissat

Gudmundur ”Gujo” Thorsteinsson, forstander på Kofoeds Skole i Nuuk, har i de seneste dage opholdt sig i Ilulissat, og har ud over at føre dialog med kommunen, dannet sig et overblik over mulighederne for de mest udsatte i byen, oplyses det i pressemeddelelsen.

Kofoeds Skole i Nuuk åbnede som et fondsstøttet projekt den 1. december 2015 og har siden 1. januar 2019 været en selvejende institution med driftstilskud fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Hjælp til selvhjælp

- Jeg er begyndt at tro på hjælp til selvhjælp. Det vil være en kæmpe samfundsmæssig politisk sejr, hvis alle i samfundet kan bidrage til at hjælpe de mest udsatte, så vi kan få skabt et sted, hvor der er ro og et forum, som kan danne grundlag for en forbedret livskvalitet, særligt når flere og flere unge bliver en del af eleverne. Det er ikke et problem, vi skal løse, men en opgave, vi skal løse sammen, mener Gudmundur ”Gujo” Thorsteinsson.