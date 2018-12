Kofoed skole har fået sikret sin fremtid

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 20. december 2018 - 12:41

I tre år har Kofoed Skole været et projekt, men nu får skolen en fast samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq. Det betyder alt for Kofoed Skole fortæller forstander for skolen, Gujo Thorsteinsson.

- Det er meget, meget vigtigt, det arbejde vi gør, og det letter utroligt meget for os, at vi har fået en aftale. Nu er vi ikke længere et projekt. Nu har vi vist vores værd, siger Gujo Thorsteinsson.

I tre år har Kofoed Skole hjulpet voksne, der har brug for hjælp til selvhjælp. Socialt udsatte kan komme ind fra gaden og arbejde i værksteder, deltage i undervisning og få råd og vejledning til at forbedre deres muligheder i livet.

Fonde falder fra

Gujo Thorsteinsson vil skyde på at der i løbet af årene har været omkring 300 brugere af skolen.

Indtil videre har en stor del af finansieringen af Kofoed Skole kommet fra danske fonde. Derfor glæder det Gujo Thorsteinsson, at man nu har fået en fast aftale.

- Det betyder alt. De fonde som har hjulpet os, de træder fra på et tidspunkt. Vores opgave var at vise, at det vi laver kan bruges til noget, og det har vi i den grad vist, siger Gujo Thorsteinsson.

Arbejdet forsætter

Hos kommunen er man også glade for, at Kofoed Skole kan fortsætte det gode arbejde, som de har gjort de sidste år.

- I de tre år som skolen har eksisteret, har eleverne gjort sig positivt bemærket i lokalbefolkningen. Deres kor er kendt og elsket af befolkningen, og ved juletid laver de genbrugs juletræer af gamle paller, hvilket også er yderst populært blandt befolkningen. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med Kofoeds Skole i de kommende år, skriver borgmester Asii Chemnitz Narup i en pressemeddelelse.

Gujo Thorsteinsson forklarer, at man ikke vil ændre de store ting i dagligdagen i den kommende fremtid.

- Vi er inde i en god stime. I vores sammenhæng sker gode ting langsomt. Vi er meget taknemmelig for, at vi får lov til at bruge den tid, det tager sammen med vores elever. Hvis man tager for store bidder, kan det gøre ondt i halsen, siger Thorsteinsson.

Han vil dog forsøge, at man inden for en overskuelig fremtid kan holde åbent om aftenen og i weekenderne, da det er et tidspunkt, hvor mange kan have brug for at have nogle at være sammen med.