Kofod: Thule-kontrakt skal i udbud

Forsvaret har netop aflyst et udbud af SAR-beredskabet her i Grønland med henvisning til, at det drejer sig om nationale sikkerhedsinteresser.

I stedet for et udbud er Forsvaret gået direkte til forhandlingsbordet med Air Greenland, som skal løse opgaven.

Den manøvre har fået folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) til at stille spørgsmål til den danske udenrigsminister om, hvorvidt det samme kan lade sig gøre, når det drejer sig om servicekontrakten på Thulebasen - Pituffik.

- Er det ministerens vurdering, at man ud fra et tilsvarende hensyn kan undlade at udbyde den kommende servicekontrakt på Thulebasen/Pituffik, og i stedet tildele kontrakten direkte til et konkret selskab, spørger Aaja Chemnitz Larsen.

Har forhandlet siden 2015

Så let kommer det næppe til at gå, oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc.).

Forhandlingerne med amerikanerne om kontrakten har stået på siden 2015, oplyser han. Forhandlingerne har været fortrolige, og offentligheden har ikke haft indsigt i dem.

Men Jeppe Kofod fortæller, at kontrakten skal i udbud:

- I disse drøftelser har USA fremført, at tildelingen af servicekontrakten ikke kan ske uden et forudgående udbud i henhold til amerikansk udbudslovgivning, står der i svaret fra Jeppe Kofod.

I 2014 gav USA servicekontrakten på Thulebasen til Exelis Services A/S, der er ejet af det amerikanske Vectrus.

Udpegelsen af Exelis førte til stor kritik både i Grønland og Danmark, og siden har skiftende regeringer og Naalakkersuisut forsøgt at finde en løsning, men det er endnu ikke sket.