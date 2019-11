Kofod: Nye repræsenationer er en god idé

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. november 2019 - 08:55

Siumuts udenrigspolitiske ordfører Karl Kristian Kruse oplyste i sit ordførerindlæg under den udenrigspolitiske redegørelse den 21. oktober, at partiet fortsat arbejder på at få lavet en grønlandsk repræsentation i Kina og et ”ekstra repræsentantskab placeret i New York ud over Washington”.

Berlingske har spurgt Jeppe Kofod, hvordan han forholder sig til Siumuts planer:

Øget handel

- Vi vil kunne støtte det, fordi det kan være med til for eksempel at få grønlandsk handel med omverdenen til at fungere bedre og i det hele taget få Grønland placeret internationalt. Det er en dansk kerneopgave at støtte Rigsfællesskabets udvikling også på det udenrigspolitiske område, siger Jeppe Kofod til Berlingske.

Ministeren kan ikke se, at det vil give nogen form for mislyde i den charmeoffensiv, som USA har indledt over for Grønland.

- Generelt er det positivt, at amerikanerne ønsker et tættere samarbejde med Grønland, og der ligger en masse gode muligheder i det. Vi har et uproblematisk forhold til det og et godt samarbejde med Selvstyret om netop disse spørgsmål, siger Jeppe Kofod til avisen.

Spørgsmålet om at få realiseret de nye repræsentationskontorer i Kina og New York er imidlertid ikke på dagsordenen, når det gælder den nuværende koalitionsaftale og den kommende finanslov for 2020. Og så vidt Sermitsiaq.AG er orienteret om, så er der intet, der tyder på, at der er taget skridt i Udenrigsdepartementet til at speede processen op.