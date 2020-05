Kofod: Ny analyse af situationen i Arktis i støbeskeen

Thomas Munk Veirum Fredag, 15. maj 2020 - 12:31

En ny analyse af den sikkerhedspolitiske situation i Arktis skal hjælpe Kongeriget med at lægge en strategi for politikken i området de kommende år.

Det bliver Dansk Institut for Internationale Studier – DIIS – der skal stå for analysen.

Det fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc.) i et åbent samråd i Folketinget fredag. Her skulle han komme med en redegørelse for, hvordan han ser på stormagtsrivaliseringen mellem USA, Kina og Rusland i Arktis.

Han skulle også svare på, hvordan den danske regering vil fastholde principperne i Ilulissat-erklæringen om en fredelig udvikling i regionen.

Helt ny sikkerhedspolitisk dynamik

Jeppe Kofod fortalte, at situationen er spidset til, da russerne opruster i deres del af området, Kina ønsker mere indflydelse og USA's interesse er også højnet, da Grønland er afgørende for USA's nationale sikkerhed.

- Vi står overfor en helt ny sikkerhedspolitisk dynamik også i det arktiske. Derfor har jeg taget initiativ til, at der udarbejdes en helt ny uafhængig sikkerhedspolitisk analyse af Arktis.

- Jeg ser meget frem til at læse dens konklusioner. Analysen er tænkt som input til en ny arktisk strategi for Kongeriget, lød det fra udenrigsministeren.

USA er vigtigste allierede

Han slog desuden fast, at de sikkerhedspolitiske udfordringer i Arktis skal løses i samarbejde med USA:

- Som er hele Kongerigets vigtigste sikkerhedspolitiske allierede, sagde Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren fortalte, at principperne i Ilulissat-erklæringen er udfordret af stormagtrivaliseringen i Arktis, men at principperne er hjørnestenen i regeringens arbejde.

Det var Enhedslistens Christian Juhl, der havde indkaldt til samrådet i kølvandet på nyheden om, at USA vil yde støtte til Grønland til en værdi af 83 millioner kroner.

Her blev Kofod blandt andet spurgt til, om han vidste, hvilke betingelser USA havde stillet for at give støtten, og om støtten kunne ses som en forlængelse af Trumps købstilbud sidste pr.

Ingen betingelser for støtte

Udenrigsministeren svarede, at han ikke kendte til nogen betingelser. Dernæst pegede han på, at USA-støtten nærmere er et resultat af, at Kongeriget har arbejdet for, at USA skulle engagere sig mere i Grønland, så Grønland får mere ud af amerikanernes militære tilstedeværelse.

Udenrigsministeren anerkendte, at støtten på de 83 millioner ikke opvejer tabet af servicekontrakten på Pituffik - Thule Air Base - samt tabet af sejladsen til samme base. Derfor blev Jeppe Kofod også spurgt ind til, hvornår han regner med en løsning på sagen om den tabte servicekontrakt.

Der forhandles stadig om Pituffik

Det kunne ministeren dog ikke sige noget præcist om, men der arbejdes stadig på en løsning:

- Sagen om servicekontrakten har stået på alt for længe. Det ligger regeringen og mig meget på sinde sammen med Grønland at skabe fremdrift i det her. Det er kompliceret både politisk og juridisk. Vi må hele tiden holde for øje, at formålet er at sikre Grønland størst mulig nytte af den militære tilstedeværelse.

- Det er vigtigt at understrege, at sagen ikke ligger stille. Vi skal fortsat sikre fortrolighed omkring forhandlingerne, det skaber det bedste forhandlingsrum med USA, sagde Jeppe Kofod.