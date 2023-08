Kørestolsbruger nægtet adgang til kystskib: Handicaptalsmand er bestyrtet

Thomas Munk Veirum Fredag, 25. august 2023 - 09:59

I slutningen af sidste uge blev 61-årige Saramina Lundblad Martinsen nægtet adgang til passagerskibet Sarfaq Ittuk. Det skriver KNR.

Saramina Lundblad Martinsen bruger kørestol og skulle fra Sisimiut og hjem til Ilulissat, hvor hun blandt andet har livsvigtig medicin:

- Jeg forklarede manden ombord, at min medicin lå derhjemme, og jeg var nødt til at rejse, siger hun til KNR.

Svært at få bevilget ledsager

Kvinden havde sejlet med Sarfaq Ittuk til Sisimiut uden problemer, men på hjemturen forlangte personale på færgen, at Saramina Lundblad Martinsen fandt en ledsager og desuden betalte 2.500 kr. mere for at bo i en handicapvenlig kahyt. Det var ikke muligt for den 61-årige.

Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen, fortæller til Sermitsiaq.AG, at de hos handicaptalsmanden ikke har hørt om lignende situationer før.

- Det er grotesk, at det skal koste mere for personer med handicap at sejle med Sarfaq Ittuk. Ligesom det er urimeligt, at Arctic Umiaq Line kræver, at de skal have ledsager med, når det er så svært at få bevilget en ledsager fra kommunen, påpeger Anja Hynne Nielsen.

Loven er klar

Jens-Jakob Sandgreen, direktør i Arctic Umiaq Line som driver Sarfaq Ittuk, siger til KNR, at rederiets krav skyldes sikkerhedshensyn i dårligt vejr. Direktøren erkender, at rederiet har begået fejl og har givet Saramina Lundblad Martinsen en undskyldning og en betalt tur hjem i kahyt.

Handicaptalsmanden er da også glad for, at direktøren erkender fejlen, men mener ikke at reglerne holder vand.

- Det er imod reglerne i FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. Det må ikke være dyrere for personer med handicap end andre at rejse. Jeg mener, det er op til Naalakkersuisut at sikre, at konventionen også overholdes af selskaber her i landet.