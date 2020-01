Her køres der for hurtigt

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 04. januar 2020 - 09:48

På vejene Suloraq i Qinngorput og Aqqusinersuaq ved havnen vælger bilisterne at give den gas. Den tilladte hastighed er 40 km/timen, men en måling i sommers viser, at gennemsnitshastigheden er 56 km/timen. Altså en fartoverskridelse på 16 km/timen.

Hvad der måske også burde bekymre, er Kongevejen, som krydser gågaden ved Katuaq. På den korte strækning, hvor den tilladte hastighed maksimalt må være 30 km/timen, er gennemsnitsfarten 9 km/timen højere.

Fartdæmpere overvejes

- Det er klart, at det er noget vi ser på med bekymring. Vi har forskellige muligheder for at få bilisterne til at dæmpe farten eventuelt via vejbump, fortæller planchef i Kommuneqarfik Sermersooq Bilo Høegh Stigsen.

Kongevejen har fået et helt særligt fokus ikke mindst på grund af de mange krydsende fodgængere.

Vil I involvere politiet?

- Ja det er kun naturligt, at politiet får indsigt i vore målinger, oplyser planchefen.

Her overskrides fartgrænsen mest:

Suloraq og Aqqusinersuaq: Gennemsnit 56 km/t mod tilladt 40 km/t Pisisseq: Gennemsnit 51 km/t mod tilladt 40 km/t Kongevej Nord: Gennemsnit 39 km/t mod tilladt 30 km/t Borg.Anniitaq Aqqusernga: Gennemsnit 67 km/t mod tilladt 60 km/t

Man skulle tro at den lange strækning mellem Qinngorput og forbrændingsanlægget animerede bilisterne til at trykke speederen i bund. Vejstrækningen sniger sig imidlertid kun ind på en fjerdeplads, når man ser opgørelsen over, hvor den tilladte hastighed overskrides mest.

På Qinngorput-vejen er den tilladte hastighed 60 km/timen og gennemsnitsfarten er 67.

Vejbump fjernet

På grund af rørarbejde har man fjernet vejbumpene på Quassunnguaq-vejen. Nu er rørarbejdet færdigt og det viser sig, at trafikpresset på vejen er blevet større og der køres for hurtigt.

- Vi bliver nok nødt til at genetablere vejbumpene, siger Bilo Høegh Stigsen.