Kør gratis med bus i Ilulissat

redaktionen Mandag, 11. maj 2020 - 11:31

Borgerne i Ilulissat kan køre gratis med busserne, indtil billetautomaterne kommer i brug.

Det skriver Avannaata Kommunia i sin hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen traf beslutningen om at købe busser i november. De to busser koster tilsammen to millioner kroner.

- Beslutningen om bussernes faste rutefart blev truffet her sidste uge, og det blev samtidig besluttet, at buskørslen skal i gang så hurtigt som muligt. Derfor kan borgerne glæde sig til at køre med bussen allerede nu på mandag, siger Mathias Mølgaard, der er driftskoordinator i Forvaltningen for Teknik i Avannaata Kommunia, i kommunens hjemmeside.

Buskørslen bliver gratis, indtil billetautomaterne kommer i brug.