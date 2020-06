Køkkenbutik åbner i Nuuk

redaktionen Mandag, 01. juni 2020 - 14:37

Køkkenkæden Designa trodser den igangværende Corona-krise og åbner nu en ny køkkenbutik i Grønland i samarbejde med detailkæden Pisiffik.

Det oplyser Pisiffik i en pressemeddelelse.

Åbningen sker, når køkkenkoncernen den 28. maj slår dørene op hos møbelhuset Sweet Home i en shop in shop løsning, der strækker sig over 220 kvadratmeter fyldt med Designas velkendte køkken, bad og garderobedesigns, fremgår det.

Stor potentiale

Butikken ledes af Jan Køhler, der i mange år drev sin egen boligindretningsbutik i Nuuk. Han glæder sig til nu at kunne tilbyde Designa produkterne til de grønlandske kunder.

– Der findes ikke egentlige køkkenbutikker her i Grønland. Med den efterspørgsel vi har oplevet over de sidste år og særligt pt. gør, at vi ser et kæmpe potentiale i at etablere et inspirerende og indbydende showroom med et kæmpe udvalg af Designas køkken, bad og garderober. Så vi glæder os til at slå dørene op til butikken, som er i fuld gang med at blive bygget, siger butikschef Jan Køhler.