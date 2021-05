Købmandshandel får endelig overskud

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. maj 2021 - 08:33

Nuuk Købmandshandel fik et overskud på 1,5 mio. kr. i det seneste regnskabsår 2019/20, og egenkapitalen er nu på 4,4 mio. kr. Omsætningen faldt med cirka 4,5 mio. kr. og landede på 28,3 mio. kr.

Ledelsen oplyser, at det har været et udfordrende år med coronarestriktioner, hvilket har medført at man har måtte lukke eller begrænse flere forretningsområder i en periode. Virksomheden har ikke modtaget hjælp fra de kompensationsordninger, som Selvstyret har etableret, oplyses det.

Virksomheden splittet op

I marts har man splittet virksomheden op, så den nu består af et ejendomsselskab og driftsselskab. Forklaringen er, at man ønsker at skabe en større gennemsigtighed, så man kan øge sit fokus på driften samtidig med at forretningspartnere får større chance for at gennemskue virksomheden.

Den største kreditor har indvilget i at give henstand, ”hvilket viser, at de støtter op om selskabet, ved at give forlænget kredit på en stor del af leverandørgælden”, skriver ledelsen i beretningen.

Nuuk Købmandshandel har været udfordret it-mæssigt ved et fejlbehæftet ERP-system, der fortsat koster penge for at få fejlene udluset.

Revisionsforbehold

Regnskabet er behæftet med et forbehold fra BDO-revisionens side.

- Som følge af udfordringer med selskabets lagerstyring i regnskabsåret 2018/19, blev der ikke foretaget et fysisk lagerkontrol efter statusdagen, skriver BDO og føjer til:

- Vi har ikke på anden vis været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om tilstedeværelse af selskabets varebeholdninger ved regnskabsårets begyndelse pr. 1. oktober 2019. Idet varebeholdningerne ved årets begyndelse indgår i opgørelsen af vareforbruget, er det ikke muligt for os at fastslå, om rettelser kunne have været nødvendige til sidste års resultat og dermed påvirke dette års resultat.

Ny bestyrelse

Om det forbedrede årsresultat skriver ledelsen:

- En del af forbedringen kan således henføres til, at selskabet pr. 30/9 2020 fik styrket lageroptællingen og prisfastsættelsen og hvilket forventelig har påvirket lagerværdien positivt.

Erik Brogaard er direktør, mens der skete en ændring i selskabets bestyrelse tilbage i februar, hvor Niels Karstensen og Britta Keldsen indtrådte, hvor sidstnævnte indtager formandsposten fra Bent Bertelsen, der således er blevet menigt bestyrelsesmedlem.