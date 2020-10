Kodning på skoleskemaet

Redaktionen Søndag, 25. oktober 2020 - 12:57

Grønlands første Coding Class blev afholdt for 7. klasse i Kangillinnguit Atuarfiat i Nuuk denne uge.

Igennem fem dage blev elever undervist i at løse problemstillinger fra den virkelige verden ved hjælp af kodning. Eleverne lærte at designe en løsning og kode løsningen ved hjælp af app-programmet ”Scratch” (applikation på mobilen, red.), hvor de efterfølgende præsenterede løsningsforslaget overfor Tele-Post.

Det oplyser Tele-Post i en pressemeddelelse.

- Børnene har været begejstrede og stolte, og de har lært at kode i de apps, hvor de kan lære at programmere og kode. De har også haft nogle udfordringer i at skulle lære at samarbejde og hele den læringsproces, siger Tanja Christensen fra Tele-Post, der er koordinator for Coding Class-forløbet.

Godt samarbejde

Både administrerende direktør i Tele-Post, Kristian Reinert Davidsen, og borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen vurderer samarbejdet som godt, efter at have overværet undervisningen af elever i Kangillinnguit Atuarfiat.

- Det er helt tydeligt at se, at børnene er vilde med at lære at kode og præsentere deres arbejde. Vi er glade for at Tele-Post og Coding Class Danmark har valgt at samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq om at bringe projektet til Grønland, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

- Med lyset i børnenes øjne, når de viser deres kodningsprojekter ser det lysere ud for både fremtidens talentmasse i TELE-POST og for landets digitale fremtid, siger Kristian Reinert Davidsen.

Tele-Post oplyser, at de håber, at kodning på skemaet vil blive udbredt til alle andre kommuner, og står klar til eventuelle samarbejder med andre kommuner.