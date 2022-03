Koda Awards: Årets pris gik til FINNi

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 06. marts 2022 - 13:59

Siden 1991 har Koda hyldet de grønlandske komponister og sangskrivere. I går aftes blev Koda Awards afholdt i Katuaqs store sal, hvor flere berømtheder og alle som tidligere har modtaget en Koda-pris deltog.

Årets pris gik til den nye berømte sangskriver FINNi, mens Ivaana fik talentprisen. Det er priskomiteen som har udpeget vinderne.

Den populære FINNi har i samarbejde med Andachan udgivet et album som krydser forskellige genrer og bliver lyttet til af et bredt publikum.

- Sangene har forskellige temaer og genrer som gør at man kan blive draget af musikken og teksterne, men det hele er forbundet med hinanden. Bandet har skilt sig ud ved at give nogle brag af koncerter som var på et niveau som i udgivelsen, lyder begrundelserne for, at FINNi fik årets pris.

Talentprisen gik til den unge kvinde, som lige har udgivet fem sange på iTunes.

- Ivaana er en ung kvinde som har fundet sin niche i musikkens verden. Kvaliteten af hendes første album viser at hun har fundet sin egen lyd. Både hendes udgivelse og performance er af højt niveau. Hendes udgivelse viser, at hun både er nede på jorden og stadig har formået at udvikle sig, det var begrundelserne for at Ivaana fik talentpriser i Koda Awards 2022.

De tidligere prismodtagere fik endelig deres statuette

Tidligere fik prisvinderne et diplom og buketblomster. Sidste år på Koda 30-års jubilæum i Grønland, så lovede man, at man vil aflevere de oprindelige statuetter til tidligere prismodtagere. Så udover prisuddelingerne, så fik de tidligere prismodtagere statuetter.

Koda Awards blev sendt live på KNR fra klokken 19.45.

De nominerede til årets pris var:

FINNi for udgivelsen ’Qanormita ippa?’

Uummatip Nipaa med Tønnes Kreutzmann for udgivelser, som er nyskabende i forhold til korsang i Grønland

Toornat for udgivelsen ’ Inuiaat ’

De nominerede til talentprisen var: