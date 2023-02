Koda Awards 2023: Her er vinderne

Redaktionen Søndag, 19. februar 2023 - 09:58

Det var en festlig lørdag aften med musikalske indslag i Hans Lynge Salen i Katuaq, da vinderne af henholdsvis Årets Pris og Æresprisen skulle findes ved dette års Koda Awards.

Showet, som blev sendt live på KNR, startede klokken 20.

Tre kunstnere var nomineret til Årets Pris: Bandet SIGU for ”Ujartaraat Qaamaneq”, Naja P for hendes EP ”Naasunnguusunga” og komponisten Andachan for EP'en ”Seeyousoon”. Et stærkt felt, men hen på aftenen stod det klart, at Naja P har udgivet årets bedste stykke musik, ifølge priskomiteen.

I begrundelsen lyder det, at Naja P med hendes EP ”Naasunnguusunga” fremviser en anderledes melodisk samklang, som er fængende og ikke mindst med en kraftfuld, tankevækkende, modig lyrik, som også har betaget mange lyttere.

Æresprisen

Det lyder videre:

Hun er en ung dame, musiker og lyriker, som med sin klare stemme betager os. Værkerne kræver engagement fra lytteren, men efter at have lyttet til numrene anden gang, er det svært ikke at lytte til samme nummer en tredje gang. Svære og tunge følelser fremføres som en historiefortælling, der svøbes af melodierne, som løfter numrene og giver dem en lethed.

Æresprisen ved Koda Awards 2023 er blevet tildelt Bent Ole Brandt, som med sin sangskrivning og sit arbejde gennem tiden har haft en betydelig indflydelse på den grønlandske musik. Med i prisen modtager han ligesom Naja P 25.000 kroner.