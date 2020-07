Koalitionspartier: Vi afventer udvalgets afgørelse

Merete Lindstrøm Lørdag, 18. juli 2020 - 08:01

Formanden for Nunatta Qitornai, Vittus Qujaukitsoq, mener, at Kim Kielsen skal få styr på sine papirer hurtigst muligt.

- Som udgangspunkt vil jeg opfordre Kim Kielsen til at få sit fartøj til at leve op til de lovmæssige krav, der er omkring erhvervsfiskeri. Jeg vil ikke tage stilling til, om han har gjort noget ulovligt.

- Der er et revisionsudvalget, der tager stilling til, hvorvidt det, han har lavet, er ulovligt eller ej, siger Vittus Qujaukitsoq.

Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen, mener ikke, der er dokumentation for, at Kim Kielsen har gjort noget ulovligt.

- Grundlaget er så tyndt, og jeg gider ikke rundt i den der mølle, siger han til Sermitsiaq.AG.

-Hvis myndighederne afgør, at Kim Kielsen har gjort noget ulovligt, så vil jeg tage stilling til det - ikke før, siger han.

Udvalgets afgørelse får konsekvens

Oppositionen kritiserer koalitionspartierne for at holde hånden under Kim Kielsen på trods af lovbrud, men det afviser begge formænd.

- Det er ikke for at holde hånden over Kim Kielsen. Vi skal jo alle sammen leve op til lovens krav. Jeg vil afvente revisionsudvalgets arbejde. Når udvalget ser på en sag, så skal de have den fornødne ro til deres arbejde, siger Vittus Qujaukitsoq.

Jens-Frederik Nielsen understreger at, der falder brænde ned, hvis det viser sig, at der er noget om sagen.

- Hvis Kim Kielsen har gjort noget ulovligt, så får det konsekvenser, det er da klart. Hvis retten siger, at han har brudt loven, så er det en helt anden sag. Det kan vi ikke acceptere, siger formanden.