Koalitionsaftale ikke som de andre: I nærkamp mod ulighed

redaktionen Torsdag, 22. april 2021 - 09:18

Der er lagt op til fest i kulturhuset Katuaq til underskrivelsesceremonien i forbindelse med den officielle indgåelse af koalitionsaftalen. Overalt ses festklædte og smilende mennesker.

Midt i salen er der placeret en traditionel tranlampe. Alle samles om den for at markere, at en stor begivenhed er på vej, skriver avisen AG.

Midt i stilheden tænder Tukummeq Qaavigaq fra Qaanaaq spæklampen sammen med den kommende formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egedes datter, Kuluk. Trommedanseren Leif Saandvig Immanuelsen begynder at spille på en tromme, alt er timet perfekt, så man får gåsehud af det.

Ingen tvister

Forhandlingslederen til at det nye Naalakkersuisut, Múte B. Egede fra Inuit Ataqatigiit (IA), sidder oppe foran alle de forsamlede med den koalitionspartner, han skal gå i spænd med fremover, formand for Naleraq, Hans Enoksen. Og de er klar til at skrive under. Forhandlingsparternes vigtigste budskab til tilhørerne i salen, lytterne og seerne på tv er at stå sammen og ikke være splittet. Koalitionsaftalen, som de skal skrive under på, har overskriften: Solidaritet, stabilitet, vækst.

- Forhandlinger er kørt i ro og mag. Vi er tæt på hinanden. Der var ingen tvister, og det vigtigste har været udveksling af informationer. Ingen har misbrugt vores position og ingen har tvunget os til noget, siger Naleraqs formand, Hans Enoksen til AG.

Læs hele artiklen i ugens udgave af avisen AG. Køb avisen her: