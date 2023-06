Koalitionen: Siumut landsmøde kan få konsekvenser for IA-Siumut samarbejdet

Jensine Berthelsen Torsdag, 15. juni 2023 - 07:43

Om ganske kort tid skal (minimum) tre store profiler i Siumut kæmpe om magten i landets næststørste parti som også er en del af den nuværende koalition.

De tre kandidater afventer landsmødets politiske beslutninger før de vil udtale sig om hvorvidt koalitionen med Inuit Ataqatigiit skal fortsættes.

- Vi har ikke i partiet forholdt os til et fælles mål om koalitionssamarbejdet, så jeg kan ikke svare på vegne af de andre kandidater om, hvilke skridt vores parti vil tage i forhold til koalitionssamarbejdet. Men står det til mig, er der alle mulige gode grunde til at fortsætte det gode samarbejde mellem IA og Siumut, erklærer Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG

Parat til at forlade Naalakkersuisut

Hvis Erik Jensen mister sin post som formand for partiet, er han parat til vige for partiets nye formand.

- Vi har forpligtigelser i forhold til koalitionen og vores samarbejdspartnere skal selvfølgelig kunne regne med os, også uanset hvad der sker efter vores landsmøde, så jeg regner med at den nye formand kommer til at drøfte den nye situation med vores koalitionspartner. Så selvom jeg på stående fod ikke ved, hvordan de øvrige formandskandidater forholder sig til fortsat samarbejde, så har jeg dog opereret med forskellige scenarier.

Erik Jensen understreger, at han vil respektere udfaldet af landsmødet, også hvis det betyder, at han må sige farvel til naalakkersuisut.

Kielsen er glad for det brede fundament

Kim Kielsen der er en af udfordrerne til Erik Jensen er ikke i tvivl om, hvad der skal ske, hvis han bliver valgt som formand:

- Først og fremmest er det op til landsmødet at tage stilling til, hvordan Siumut skal forholde sig til koalitionssamarbejdet. Men skulle det være op til mig, så ser jeg gerne at koalitionen fortsætter sit samarbejde. For godt nok kan der opstå gnister mellem parterne, men bag koalitionen er der et stort flertal af befolkningen og det har givet koalitionen et solidt fundament til det politiske arbejde, erklærer Kim Kielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Kim Kielsen har i sin tid som formand for Siumut samt formand for Naalakkersuisut oplevet et kæmpe pres, da koalitionens grundlag var meget smal med blot én stemmes forskel fra oppositionen, og som kunne vælte korthuset for den daværende koalition.

Han har tidligere åbent erkendt at der er opstået situationer, hvor enkelte medlemmer af Inatsisartut og som var en del af koalitionsgruppen, er fremkommet med trusler, hvis deres personlige ambitioner ikke kom igennem, og den slags vil han gerne undgå hvis han overtager roret i Siumut igen.

Aki-Matilda vil se den politiske retning først

Aki-Matilda Høegh-Dam kan ikke svare på hvorvidt koalitionen vil være levedygtig efter Siumuts landsmøde:

- Jeg har selvfølgelig overvejelser omkring det, men vi skal huske på at et landsmøde er partiets højeste myndighed. Det er der hvor partiets målsætninger og principprogram bliver opdateret og ændret, hvis behovet er der. Så af respekt for landsmødet, vil jeg ikke begynde at diktere, hvordan partiet skal forholde sig i forhold til koalitionssamarbejdet, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

Men jeg skal ikke lægge skjul på at befolkningen i mine øjne fortjener større åbenhed og fortjener at blive inddraget mere i forhold til mange af de politiske beslutningsprocesser der foregår i dag, så jeg vil nok stile efter mere åbenhed, både i vores parti men også i koalitionen, erklærer Aki-Matilda Høegh-Dam.

Múte endnu tavs om koalitionens fremtid

Múte B. Egede vil ikke blande sig i interne Siumut-anliggender og vil dermed ikke pege på nogen af de tre kandidater.

- Jeg vil ikke blande mig i Siumuts interne anliggender har han udtalt til Sermitsiaq.AG om sagen.