Knud Rasmussens skib skal renoveres

Knus Rasmussens 7. Thule ekspedition gik med skibet Kivioq til Sydøstgrønland, hvor kysten blev kortlagt og gletsjerne i området undersøgt. Nu vil en flok frivillige sørge for at skibet, der blev brugt under ekspeditionen, bliver renoveret og bevaret som en del af Knud Rasmussens historie.

Det hele foregår med frivillige, som håber, at mange vil deltage i arbejdet.

I august kommer skibet 14 dage på bedding i Hundested, hvor det skal skrabes og have ny bundmaling. De frivillige bag projektet håber på at flere frivillige vil træde til og give en hånd med.

Frivillig med rødder i Grønland

En af de frivillige er Peter Ladegaard, som er født og opvokset i Aasiaat og bor i Danmark nu.

- Jeg er med i projektet, fordi jeg altid har været fascineret af Knud Rasmussen, og fordi jeg på denne måde kan bidrage til at bevare en dansk/grønlandsk kulturarv.

Foreningen bag projektet, Kivioqs Venner Hundested, har påtaget sig at bevare polarforskeren Knud Rasmussens ekspeditionsskib som museumsskib og sejlende ambassadør for nordatlantisk og nordisk samarbejde.

Og Hundested Havn er ikke tilfældigt valgt til projektet, forklarer Peter Ladegaard.

- Knud Rasmussen har tilknytning til Hundested. Hans hus ligger her som museum i et meget smukt område med udsigt over Kattegat, siger han.

Kivioqs historie

Kivioq blev bygget i i 1932-33 på K. Andersens Skibsværft i Frederikssund. Her blev skibet søsat og navngivet af Knud Rasmussen den 16. juni 1933. Allerede den 22. juni samme år afsejlede Kivioq til Grønland til den 7. Thuleekspedition.

Efter Knud Rasmussens død den 21. december 1933 købte Marineministeriet Kivioq og stillede det til rådighed for Geodætisk Institut, hvor Kivioq blev flagskib for de lyseblå geodætbåde i Grønland.

I 1976 blev Kivioq solgt til Grønlands Geologiske Undersøgelser, og fra 1980 overgik skibet til privat eje med hjemhavn i Nuuk.

I 1995 sejlede den daværende ejer, Nuuks havnekaptajn Knud Erik Møller, Kivioq til Danmark.

Filmstjerne

Mange kender måske Kivioq fra filmen Palo’s Brudefærd, som blev optaget på Knud Rasmussens syvende polarfærd. Filmen blev indspillet i 1933 og kan fortsat opleves blandt andet på Nationalmusset i Nuuk.

Netop da filmoptagelserne var overstået, blev Knud Rasmussen syg. Han døde tre måneder senere den 21. december 1933, kort før filmen fik premiere.

