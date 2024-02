KNR's bestyrelsesformand trækker sig

Dorthea Reimer-Johansen Søndag, 04. februar 2024 - 15:23

KNR's bestyrelse er en formand fattigere. Mette Steenholdt blev formand for bestyrelsen den 1. januar 2023 og skulle fungere frem til 31. december 2026.

Hun meddeler sin afgang på sin LinkedIn:

- En erfaring rigere...Efter lang og grundig overvejelse, har jeg trukket mig som bestyrelsesformand for KNR, pr. 1. februar 2024. Det har været et lærerigt år, med mange interessante udfordringer og indsigter. Jeg ønsker alt det bedste for KNR og medarbejderne fremover.

KNR's krise startede i foråret i 2022, hvor situationen kun er blevet værre med tiden. Der mangles nu fem grønlandske journalister, hvor der kun er to fastansatte tilbage.

Forlader KNR i knæ

Bestyrelsesformand forlader posten, mens KNR er i knæ.

Fungerende formand for Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, Medieforbundet i Grønland, TP råbte op i en pressemeddelelse:

- Radioavisen mangler fem grønlandske journalister. Nu er der kun to grønlandske journalister tilbage. Hvis bare den ene af dem siger op, havner de i en katastrofal situation. Nyhedsafdelingen, som er en vigtig del af det nationale beredskab, er i knæ.

KNR's nyheder skrev sidste år i november, at deres direktør ikke ved, hvordan man løser akut medarbejdermangel, og at bestyrelsen ikke heller gør, sådan lød det fra bestyrelsesformand, som er trukket tilbage.

Svigtet af politikere

Fungerende formand, Arnaq Nielsen mener, at KNR er svigtet af politikere.

Da daværende medlem af Naalakkersuisut Peter Olsen lovede i sin tid at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på, hvordan man kunne løse KNR’s problem med at tiltrække grønlandske journalister.

- Men der er intet sket siden. Vi kan bare tage et eksempel på den seneste medieredegørelse fra 2010. Den gang var der ingen sociale medier der fyldte i vores hverdag. Nu har de taget over. Nu hvor politikerne går ind for selvstændighed, har der aldrig været så meget brug for grønlandske journalister, skriver Arnaq Nielsen for nyligt.