KNR: Der skal et paradigmeskift til for at løse krisen, mener afdelingsleder

I sidste uge annoncerede KNR, at de resten af året vil publicere færre nyheder på knr.gl. Desuden vil 18-radioavisen blive afskaffet, og Qanorooq vil opleve en reduktion i sendetiden.

Det skyldes alt sammen, at radioavisen i skrivende stund mangler fire ud af syv grønlandsksproget journalister. Manglen på journalister i radioavisen rammer dog alle platforme, da KNR er nødsaget til at rokere rundt på de få kræfter, de har.

Det er ikke første gang, at krisen kradser i landets public service-medie. I 2022 måtte nyhedsafdelingen også skære ned på nyheder.

Situationen er langt fra optimal, hverken for KNR’s medarbejdere eller for samfundet, der vil blive fodret med færre nyheder resten af året. Det fortæller KNR’s direktør, Annga Lynge, der tiltrådte stillingen 1. september i år.

- Det er langt fra optimalt, men nødvendigt, at vi sætter tempoet et trin ned, hvis afdelingerne og den arbejdsglæde, der ønskes, skal sikres. Det er med blødende hjerte, at vi må komme med færre gode journalistiske historier til samfundet.

Du har siddet i stillingen i to måneder. Hvad har du aktivt gjort for at rette op på de store udfordringer i KNR?

- I nyhedsafdelingen mangler man at tage fat i selve kernen i problemerne med at tiltrække nye medarbejdere. Der er store udfordringer, men ledelsen og jeg holder processen kørende. Vi starter strategiforløb i januar, det kunne ikke lade sig gøre tidligere, men så må vi italesætte, hvad vi gør indtil jul, siger Annga Lynge.

Årelang forsømmelse

På Ilisimatusarfik er manglen på studerende på journalistuddannelsen også slående. Afdelingen for journalistik har gennem flere år forsøgt sig med kampagner og pjecer for at få flere til at søge ind på uddannelsen. Alligevel halter det med at få en større ansøgerskare til bacheloruddannelsen. Fra 2019 til 2023 er 11 blevet færdiguddannede, mens to forventes at færdiggøre uddannelsen i løbet af i år.

- Problemerne med at tiltrække journalister til nyhedsredaktionerne bunder blandt andet i, at mange af de færdiguddannede journalister søger andre karriereveje, fortæller Naja Paulsen, afdelingsleder på afdeling for journalistik på Ilisimatusarfik.

