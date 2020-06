KNR sendes nu i HD-kvalitet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 25. juni 2020 - 10:45

På nationaldagen blev der for første gang sendt HD TV til hele Grønland.

Det betyder, at tv-billedet på kanalerne nu er blevet dobbelt så godt, lyder det fra Tele-Post:

- HD har, på grund af den højere opløsning, et meget mere detaljeret billede, bedre farvegengivelse, flere detaljer, og bedre gengivelse af bevægelse. Det er enkelt sagt et bedre billede på nutidens større fjernsyn, skriver teleselskabet.

Tele-Post

Det teknologiske fremskridt er blevet til i et samarbejde mellem Tele-Post, KNR og Naalakkersuisut, og det har krævet et stort arbejde af Tele-Posts teknikere:

Stolt direktør

- Det kræver investeringer og særlige tekniske løsninger på fjeldtoppene, for at forbinde hele det grønlandske folk i et kæmpe stort land med hårdt klima og med store afstande mellem bebyggelser.

- Derfor er vi stolte over at vores medarbejdere har sikret dette, og det er nået at blive parat til Nationaldagen, som var vores mål – dette takket være et godt samarbejde med Naalakkersuisut og KNR, udtaler Kristian Reinert Davidsen, direktør i Tele-Post.

Når kanalerne først sendes i HD nu, så skyldes det mangel på kapacitet, da digitalt TV blev indført i Grønland tilbage i 2009:

- Hvis vi dengang var gået over til HD, ville det have betydet, at hele landet ikke ville kunne få to grønlandske kanaler og tre DR-kanaler i hele landet, skriver Tele-Post.