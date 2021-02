KNR live-sender direkte fra borgermøder

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. februar 2021 - 12:49

I byerne Qaqortoq og Narsaq bliver der holdt to borgermøder hvert sted, henholdsvis den 8. februar og den 9. februar. Og det er herfra, at KNR tv vil live-transmittere.

Det har spillet ind i beslutningen om at dække borgermøderne på tv, at der kun kan være et begrænset antal pladser på grund af corona-restriktionerne.

- Kuannersuit projektet deler vandene i hele landet og skaber debat. Der er et stort ønske om mere viden og information. Og selv om KNR ikke har indflydelse på indholdet og opbygningen af borgermøderne, ser vi dem som et supplement til den viden og information, som KNR ellers bidrager med på vores andre platforme. Derfor vælger vi at sende dem, siger direktøren.

Herunder ses tidspunkterne for, hvornår KNR sender direkte: