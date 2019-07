KNR leverede uventet overskud

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. juli 2019 - 08:53

KNR-ledelsen skød langt fra centrum af budgetmålskiven, da man i 2017 skulle lægge budget for 2018.

Der var lagt op til et millionunderskud, men alligevel ender Public Service Stationen i at komme med et regnskab, der er gået i plus med 161.423 kroner.

Flere årsager

I en redegørelse fra KNR-ledelsen fremgår det, at der var tale om flere forhold, der fik regnskabet til at gå i plus:

Flere SMS-indtægter grundet flere afstemningsrunder til fredagsunderholdningerne

Færre lønomkostninger grundet flere ej besatte stillinger i løbet af 2018

Færre kursusomkostninger grundet forsinkelse af NeXT-projektet

Færre kontrakt & forpligtelsesomkostninger grundet for høj budgetteret beløb til dette

Færre materiel & IT omkostninger grundet NeXT-projektet er forsinket og bliver først færdiggjort 01.06.19

68 mio. kr. over finansloven

Over finansloven fik KNR 68,284 millioner kroner og fik derudover indtægter på 7,622 millioner kroner. Lønningerne var klart den dyreste post, der landede på 43,4 millioner kroner fordelt på 92 faste stillinger.