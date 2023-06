KNR er klar med ny direktør

Merete Lindstrøm Torsdag, 22. juni 2023 - 15:32

Det bliver 50-årige Annga Lynge, som skal stå i spidsen for Grønlands public service medie KNR.

Annga Lynge er uddannet Cand. Mag. i Filmvidenskab fra Københavns Universitet og har erfaring indenfor ledelse, økonomistyring, strategiudvikling samt innovationsprocesser, lyder det i en pressemeddelelse fra KNR.

- Netop valget på Annga Lynge er besluttet på baggrund af hendes uddannelsesbaggrund og solide erfaringer i ledelse af organisationer, indsigt i medier, grønlandsk kultur og samfundsforhold samt erfaringer med politiske beslutningsprocesser og forhandlinger med forskellige parter, udtaler bestyrelsesformand Mette Steenholdt.

Det er kompetencer som KNR har behov for at imødekomme i en medieverden i konstant udvikling, understreger bestyrelsesformanden.

Skal forhandle ny kontrakt med Selvstyret

Den nye direktør får en central rolle i arbejdet med at udvikle en ny strategi i tæt samarbejde med medarbejderne og bestyrelsen og ikke mindst en genforhandling af public service-kontrakten med Selvstyret.

- I disse tider med store begivenheder i landet og i udlandet, som har indflydelse på vores liv, er det med både ydmyghed og stor forventning, at jeg tiltræder som direktør i KNR. KNR har en vigtig og fremtrædende rolle og er en organisation med kompetente medarbejdere med stort engagement og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet og bidrage til at udvikle KNR til gavn for alle brugere, udtaler Annga Lynge.

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Annga Lynge, og vil i samme åndedrag sige tak til KNRs afgående direktør Karl-Henrik Simonsen for at udvikle KNR til det stærke medie det er i dag og ikke mindst for at styrke KNRs økonomiske fundament så KNR i dag fremstår som en stærk og robust virksomhed, skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen.