KNR: Problemer skyldes cyberangreb

Thomas Munk Veirum Onsdag, 20. december 2023 - 10:20

Tidligere på måneden meldte public service stationen KNR om betydelige tekniske problemer, og nu oplyser stationen, at der var tale om et cybyerangreb:

- Fredag den 8. december 2023 kl. 7.44 blev KNR ramt af et cyberangreb, fra en navngiven gruppe. Netværket blev lukket hurtigt og et større angreb blev afværget, skriver KNR i en pressemeddelelse.

Ifølge KNR lammede angrebet hele stationen og medførte til flere udfald på både radio og TV og nogle forproducerede udsendelser gik tabt, herunder nogle interviews til radioavisen.

Risiko for yderligere angreb

Public service stationen skriver, at den ikke oplyste, at der var tale om et cyberangreb, fordi der var risiko for yderligere angreb fra hackergruppen i de efterfølgende dage efter det første angreb.

KNR oplyser til Sermitsiaq.AG, at man af sikkerhedsmæssige årsager på nuværende tidspunkt ikke vil oplyse navn på hackergruppen, eller hvor gruppen kommer fra.

- Dog er gruppen kendt for at overtage virksomheders produkter, og kræve løsesum af disse, og de ikke går efter enkeltpersoner. Der er ikke fremkommet et løsesum overfor KNR, oplyser KNR.

Angrebet er blevet anmeldt til Datatilsynet og Politiet ligesom Center for Cybersikkerhed er orienteret.

- KNR har i efteråret investeret i flere IT-opgraderinger, på både produktionssiden og på firewalls, datacentre og netværk til hele huset. Med disse investeringer vil KNR nu blive sikret mod lignende angreb, skriver KNR.