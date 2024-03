KNQK Qimussersuaq: - Respekter slædehunde!

Dorthea Reimer-Johansen Mandag, 04. marts 2024 - 10:28

Hunde i Ilulissat er blevet fordret med noget, de ikke kan tåle. Det resulterede i, at nogle af hundene har kastet op dagen før et kvalifikationsløb i byen.

- Der er kvalifikationsløb i morgen (29. februar red.). Der har været nogen ved vores hundespand. Vores hundespand ligger ikke ellers i vejen. Der er tydelige spor ved vores nederste skur og op til hundene. Det er meget skuffende, hvis nogen har været ude for at skade vores hunde. Nogle af hundene har kastet op, skriver Oline Berthelsen fra Ilulissat på sin Facbook.

Formanden for KNQK, Mikkel Jeremiassen, fortæller til Sermitsiaq.AG, at dette uheldige problem har været gentaget år efter år. Han opfordrer til at udvise respekt:

- Vi har selvfølgelig altid bekæmpet problemet. Det skal ikke være en tradition. Vi vågner altid om morgenen uden at vide, hvad der skal ske. Derfor bruger vi det sociale medier til at opfordre borgere til at ikke gøre det. Hundeslædevæddeløb skal være vores kulturisk,n glædelig tradition og kendetegn, siger Mikkel Jeremiassen, der er formand for KNQK.

Opsyn døgnet rundt

Emil Mathiassen er formanden for Qimussersaq 71 i Ilulissat, som er arrangør for årets hundeslædevæddeløb Avannaata Qimussersua, der afholdes den 16. marts. Når hundene ankommer til Ilulissat, skal der holdes nøje opsyn døgnet rundt ved Seersuit, hvor der skal være tilstrækkelig plads til alle hundene samlet.

- Der er altid opsyn døgnet rundt, når Avannaata Qimussersua afholdes i Ilulissat. Det skal det også i år. Alle hundene placeres sammen i Seersuit. Hvis nogen ønsker at placere hundene et andet sted end ved Seersuit, pålægges de ansvaret for at sikre løbende tilsyn, siger Emil Mathiassen til Sermitsiaq.AG.

Mikkel Jeremiassen understreger, at de ikke accepterer nogen form for mishandling af slædehunde:

- Alle slædehunde er respektable. Og vi accepterer ikke mishandling af hundene. At behandle dyrene sådan er ikke beskyttelse. Det er ikke en tradition og skal ikke accepteres.