Knivstikkeri i Nuuk: Politiet har sigtet en mand for vold

Merete Lindstrøm Fredag, 22. september 2023 - 14:46

Fredag har politiet modtaget oplysninger om et knivstikkeri i Nuuk.

- Vi modtog i morges omkring klokken 08.50 et opkald fra sundhedsvæsenet om, at en mand i forbindelse med et drikkelag på Sangoriaq skulle være blevet stukket med en kniv, fortæller vagtchef hos Grønlands Politi Gedion Qvist til Sermitsiaq.AG.

Politiet kørte herefter til stedet sammen med en ambulance.

Offeret havde fået et sår, som han blødte fra og han blev kørt til Sana, hvorefter en anden mand blev anholdt og sigtet for vold i sagen, fortæller vagtchefen.

Sigtet undersøges på Sana

Omkring middag har politiet bragt den sigtede til Sana for at sikre eventuelle beviser. Manden har i den forbindelse været iklædt en form for kedeldragt for ikke at kontaminere eller miste beviserne, der kan være til hjælp under efterforskningen.

- Vi opretter sagen som vold og efterforsker den fortsat, så jeg kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle så meget mere, siger Gedion Qvist, som heller kan sige om den sigtede skal fremstilles i grundlovsforhør og tilbageholdes.

Offeret er ifølge politiets oplysninger ikke i livsfare.