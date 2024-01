KNI: Skatteknast kostede knap en mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. januar 2024 - 11:55

Revisionsomkostningerne under oprydningen i KNI-koncernen løb igennem to år op i knap 19 millioner kroner. Heraf har man haft en helt særlig og speciel udgift, deri seneste årsregnskab benævnes ”skatterådgivning”.

- Omkostningerne til skatterådgivning afspejler, at der har været en længere dialog med de grønlandske skattemyndigheder for at sikre en korrekt skattemæssig løsning af den aftale, vi har indgået med Selvstyret om at fremtidssikre driften af Neqi A/S, oplyser administrerende direktør Jeppe Jensen, KNI A/S, til Sermitsiaq.AG.

Egenkapital genetableret

Aftalen indebærer, at KNI A/S genetablerer egenkapitalen i Neqi A/S, og at Selvstyret omvendt øger servicekontraktbetalingen for at sikre den løbende drift.

- Der var flere muligheder for genetablering af egenkapitalen, og det skulle sikres, at der blev fundet en løsning som ikke havde uhensigtsmæssige skattemæssige effekter hverken for Neqi A/S, KNI A/S og landskassen, understreger direktøren.

Knasten med skattespørgsmålet kom til at koste 898.000 kroner i konsulentbistand fra revisionshuset PwC, fremgår det af KNIs seneste årsregnskab.