KNI’s vare division udfordret på flere fronter

Lørdag, 21. oktober 2023 - 09:29

Siden 2000 er omkring 6.000 mennesker flyttet fra bygder og yderdistrikter til større byer og hovedsageligt til Nuuk, som dermed betyder færre kunder i 64 af Pilersuisoqs butikker rundt om i landet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Der sker en vedvarende fraflytning fra de bygder og byer, hvor vi efter aftale med Selvstyret driver Pilersuisoq butikker. Her flytter mellem 2-300 mennesker til de større byer, primært til Nuuk, siger KNI’s administrerende direktør, Jeppe Jensen.

- Det lyder ellers ikke af meget, men over tid får det en substantiel betydning for vare divisionens indtjening. Vores omkostninger bortfalder ikke, fordi fraflytningen sker fra alle bygder og byer. Og vi har stadig stort set samme omkostninger til butikker og lagre, og det er svært at reducere i personaleomkostningerne, da KNI er bundet af nogle servicekrav til åbningstider i servicekontrakten med Selvstyret, siger Jeppe Jensen.

Han forklarer, at det er vigtigt at få opbakning fra politisk side og anerkende, at der er underskud i mange Pilersuisoq butikker.

Det er vigtigt at forstå, at det at drive butikker på tværs af et helt land med meget få mennesker alle steder, ikke er en rentabel forretning. Når vi siger politisk opbakning, så er det også, at man anerkender, at der er et underskud i mange af butikkerne, og at det skal dækkes på en eller anden måde.

Hvis servicekontrakten falder til nul, så er der ikke den nødvendige politiske opbakning til at man kan vedligeholde det niveau der er i dag, så det er den opbakning, der er vigtig, siger Jeppe Jensen.

