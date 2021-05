KNI’s regnskabschef er afskediget

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 05. maj 2021 - 13:15

I dag har Jan Lynge Pedersen orienteret en række medarbejdere i KNI-hovedkvarteret i Sisimiut om, at regnskabschef Per Jensen er afskediget, erfarer Sermitsiaq.AG fra flere kilder.

Den konstituerede direktør meddelte over for en række medarbejdere onsdag formiddag, at han havde en kedelig nyhed, der handlede om, at han havde været nødsaget til at afskedige regnskabschefen.

Hvad forklaringen er på det drastiske skridt, står endnu hen i det uvisse, men tilbage i november 2020 stod en række tidligere medarbejdere i KNI A/S frem med anklager om, at der blev manipuleret med de reelle værdier af KNI's store lagerbeholdning.

Anklagen kom i kølvandet på, at selskabets eget revisionsselskab Deloitte via en analyse havde fundet frem til, at der var begået fejl i den måde, som lagrene i KNI var blevet opgjort på og registreret. Det medførte, at man måtte barbere egenkapitalen ned med 50 millioner kroner, oplyste bestyrelsesformanden Lars Borris Pedersen.

Uvildig undersøgelse

Sagen skabte stor opsigt og resulterede i, at KNI-bestyrelsen – efter politisk pres – måtte igangsætte en uvildig undersøgelse, som revisionsselskabet PwC er i gang med at lave.

Det er ikke mange uger siden, at topchefen Peter Grønvold Samuelsen valgte at opsige sin stilling efter at en række tidligere medarbejdere havde politianmeldt ham for blufærdighedskrænkelser. Det er baggrunden for, at økonomidirektør Jan Lynge Pedersen i dag sidder som konstitueret topchef.

Det har ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra Jan Lynge Pedersen, der igennem flere år har arbejdet tæt sammen med den nu forhenværende regnskabschef.

