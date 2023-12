KNI: Indtjeningen tog et dyk i 1. halvår

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. december 2023 - 12:26

Indtjeningen i Varedivisionen er påvirket af stigende indkøbspriser, hvilket ikke har været modsvaret af tilsvarende prisstigninger, som kunderne bliver præsenteret for i butikkerne.

- Reguleringen af detailpriserne er først slået fuldt igennem i efteråret, hvilket har påvirket indtjeningen i Varedivisionen negativt, forklarer det selvstyreejede selskab i en pressemeddelelse.

Desuden har Varedivisionen mistet en mangeårig kunde på øl- og sodavand, hvilket indikerer en markant forandret markedssituation, når den nye emballagebekendtgørelse træder i kraft fra årsskiftet.

Lufthavnsbyggerierne har drevet Energidivisionens indtjening i vejret, men det er blevet modsvaret negativt af, at krydstogtsskibene ikke har efterspurgt samme mængder brændstoffer i Grønland som sidste år.

Mindre salg til krydstogtsskibe

- Der har været en markant stigning i antallet af krydstogtsanløb, men da udfordringerne med forsyningssikkerheden i Island i 2022 ikke har gentaget sig i 2023, har dette kun ført til en mindre stigning i efterspørgslen på bunkring af brændstoffer i Grønland. Flere af krydstogtsskibene har således primært bunkret i Island, forklarer KNI-koncernen, der oplyser, at indtjeningen i Energidivisionen er faldet markant i forhold til sidste år.

Selskabet har foretaget investeringer på et lidt højere niveau set i forhold til sidste år.

- I halvåret er der investeret for 71 mio. kr. mod 64 mio. kr. i samme periode sidste år. Der er blandt andet investeret i et nyt tankanlæg til jet-fuel i Nuuk, der skal servicere den kommende lufthavn. Projektet følger tidsplanen, og vil være klar når lufthavnen åbner i 2024, fremgår det af ledelsesberetningen, der oplyser, at selskabets egenkapital nu udgør 1.497 mio. kr.

KNI A/S forventer, at resultatet for 2. halvår af regnskabsåret 2023/24 bliver på et lavere niveau end for 1. halvår, blandt andet fordi aktiviteten indenfor turismen vil være lavere.