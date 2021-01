KNI: Fejlvurdering koster stort millionbeløb

Redaktionen Fredag, 08. januar 2021 - 17:46

Med et snuptag har ledelsen i KNI A/S hævet renoveringsefterslæbet i varedivisionen fra 265 millioner kroner i 2018/19-regnskabet til et sted mellem 300 og 350 millioner kroner. En stigning på mellem 13 og 32 procent.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

En vurdering af renoveringsefterslæbet i det selvstyreejede selskab KNI A/S tilbage i 2015 har vist sig at være for optimistisk, og en ekstraregning på mellem 35 og 85 millioner vil i sidste ende lande hos forbrugerne.

Peter Grønvold Samuelsen, administrerende direktør i KNI A/S, afslører, at det oprindelige estimat, som blev foretaget tilbage i 2015 »ikke var baseret på en besigtigelse af samtlige bygninger, men baseret på en række forudsætninger ud fra den bedste viden, opstillet sammen med vores rådgiver«.

Derfor bliver regningen større

Direktøren oplyser desuden, at man i de senere år har gjort sig visse erfaringer, der øger regningen betydeligt:

Bygningerne er typisk i en dårligere stand end antaget.

Håndværkeromkostningerne er langt højere end forudsat.

Håndværkerstanden i de mindre byer og bygder, hvor vi har butikker, bliver løbende udtyndet, da de større byer suger faglært arbejdskraft til sig.

Nye miljøkrav til bortskaffelse af byggeaffald har fordyret renoveringer.

