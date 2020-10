KNI skifter leverandør til 64 butikker

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. oktober 2020 - 16:08

Fra årsskiftet begynder KNI en større udskiftning af sortimentet i selskabets Pilersuisoq-butikker, der står for at forsyne størstedelen af byer og bygder her i landet med dagligvarer.

KNI skifter nemlig leverandør fra det nuværende Dagrofa til Arctic Import og Reitan Distribution A/S efter at selskabet har haft sin hovedleverandøraftale i udbud:

- Vi ved, at vores kunder stiller høje krav til pris og kvalitet. Derfor skal vi altid sikre, at vores varesortiment både er af god kvalitet, og at prisen er billigst muligt, siger kædedirektør i for Pilersuisoq, Brian W. Chemnitz i en pressemeddelelser.

5-årig aftale

Den nye leverandøraftale er 5-årig, og med den giver Pilersuisoq sine kunder adgang til REMA 1000’s sortiment, som nogle måske kender fra Danmark:

- REMA 1000 har i de sidste tre år i træk været kåret som Danmarks bedst omtalte varemærke, hvilket netop skyldes deres gode kvalitetsvarer til fornuftige priser, og deres høje miljøstandarder.

- Kombineret med Arctic Imports store grønlandserfaring (siden 1978) mener jeg, vi vil stå på en stærk platform i vores forsyning af dagligvarer til vores kunder – og vi ser frem til at udrulle varesortimentet i løbet af første halvår 2021, udtaler Brian W. Chemnitz.

Forberedelser i gang

Hos Reitan Distribution er der glæde over, at det nye samarbejde med Arctic Import omkring den nye aftale.

Indkøbs- og salgsdirektør Merete Kjærgaard er i gang med at forberede sig på opgaven i samarbejde med Arctic Imports medarbejdere:

- Vi ser meget frem til at starte leveringerne til Grønland via Arctic Import, hvor vi gennem mange års samarbejde kender vigtigheden af leveringssikkerheden. Vi er i fuld gang med planlægningen, så vi kan blive klar til 1. januar, udtaler hun.