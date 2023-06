KNI og RG i nyt samarbejde om affalds-bekæmpelse: Itilleq er rollemodel

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. juni 2023 - 08:53

Affald volder problemer mange steder her i landet, og Royal Greenland og KNI arbejder derfor på en kampagne, der skal bidrage til at finde nye holdbare løsninger.

Kampagnen laves med inspiration i bygden Itilleq, der har vist, at det kan lade sig gøre at få styr på affaldet:

- Hvis der er nogen, der er lykkedes med at løse affaldsproblematikken, er det beboerne i Itilleq. Her er der intet affald at finde i eller omkring bygden - overhovedet, skriver de to selvstyreejede virksomheder i en fælles meddelelse.

Går efter langt vedholdende træk

Royal Greenland er landets største fiskeriselskab, og KNI driver blandt andet Polaroil og alle Pilersuisoq-butikkerne. De to virksomheder gør opmærksom på, at en stor del af al affald i landet kommer fra netop emballage fra butikkerne og fangst og fiskeriudstyr.

LÆS OGSÅ: Elever samler 750 kilo affald i naturen

Virksomhedernes kampagne bliver lanceret næste år og vil byde på store premier. Hensigten er at finde holdbare løsninger til en bedre affaldshåndtering:

- Der er altså ikke tale om endnu en oprydningsdag, men et langt vedholdende træk, som skal minimere det affald, der bliver smidt i bygder, byer og i naturen, skriver Royal Greenland og KNI.

Kampagnefilm indspilles i Itilleq

Virksomhederne fortæller, at de som et første trin i at udvikle kampagnen inviterede beboerne i Itilleq til et borgermøde i deres forsamlingshus, hvor de over et par timer fortalte om, hvordan de holder deres bygd ren, og hvordan de har skabt fælles værdier omkring det gennem mange år.

Næste skridt er, at Royal Greenland og KNI vil indspille en kampagnefilm fra Itilleq i slutningen af juli måned.

Kampagnen lanceres i foråret 2024 og vil blandt andet indeholde en national konkurrence, hvor bygder kan vinde store præmier for bedste løsningsforslag, skriver de to virksomheder.