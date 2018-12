KNI kårer årets medarbejdere

Walter Turnowsky Mandag, 17. december 2018 - 12:35

Medarbejderne på KNI´s Servicecenter i Sisimiut blev fredag kaldt sammen til en sammenkomst. Det egentlig formål forblev dog hemmeligt inden sammenkomsten.

Tre medarbejdere, Tage Lindegaard, Aage Hans Olsen (Ernipajuk) og Per Jensen, blev nemlig kåret som årets medarbejdere.

- Jeg tænker, at vi alle på et eller andet tidspunkt i vores stille sind har spurgt os selv om én eller anden kollega, som har gjort os et særligt indtryk, om vedkommende nu også sover? Eller, hold kæft, hvor er vedkommende god, dygtig, flittig; hold da kæft hvor meget vedkommende har bidraget til KNI´s succes, sagde administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen i sin tale.

- Ernipajuk startede i den gamle KGH i 1970 som kontorlærling. Jeg har kun hørt ganske korte anekdoter fra hans tid dengang, hvor han var i lære hos de navnkundige Sisimiormiuttere.

- Han har således fra dengang til nu været i KNI og oplevet en masse omstruktureringer, massive forandringer. Han har virket som handelschef forskellige steder på kysten med sin familie, og han har varetaget forskellige ledende stillinger på Servicecenteret.

- Han er højt dedikeret for sin arbejdsplads. Han er loyal, han vil yde og bidrage til sit arbejde. Han er med til at udvikle KNI, den dag i dag.

Per Jensen er KNI's regnskabschef.

- Han er den første som kommer på arbejde og han er ofte den sidste som forlader kontoret. Uanset om han kører hjem, så kan man på baggrund af hans aktivitet på mail forstå, at han fortsat er på arbejde, alle dage, weekender med, fra tidlig morgen og oftest langt ud på natten, ja altså også over midnat.

- Jeg er imponeret over, hvor meget et menneske kan tåle og gå op i sit arbejde, som Per gør.

Teknisk chef i Polaroil, Tage Lindegaard kunne ikke selv deltage i begivenheden.

- Det er utroligt, hvad Tage kan trække og hans dedikation og hans loyalitet for Polaroil og KNI. Det er stort. Derfor skal Tage have denne påskønnelse.