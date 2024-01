KNI jagter nye indtjeningsmuligheder

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. januar 2024 - 07:50

Da KNI fremlagde årsregnskab tidligere på året offentliggjorde selskabet samtidig en ny strategi for perioden 2023 til 2026. Tiltaget skal sikre, at selskabet bliver bedre rustet til at varetage de grundlæggende samfundsopgaver og medvirke til en sund økonomi i alle dele af KNI.

- Udgangspunktet for den strategiske indsats omkring ny indtjening har været at betragte KNI lidt mere som en forretning og lidt mindre som en forsyningsvirksomhed, afslører Jeppe Jensen, der er administrerende direktør i KNI A/S, over for Sermitsiaq.AG.

Virksomhedskultur

- Det er i høj grad et spørgsmål om virksomhedskultur, og det tager tid. Vi skal opdyrke de områder hvor vi kan se nye markeder, og tilpasse forretningen der hvor efterspørgslen tilsiger det. Men vi må ikke gå på kompromis med vores vigtigste opgave, nemlig at sikre at alle borgere i landet kan opretholde en god levestandard og understøtte udviklingen, uanset hvor i landet man vælger at bo, fortæller Jeppe Jensen, der indrømmer, at der er tale om en balancegang.

- Men vi vil fremme modet til at udforske nye muligheder og afprøve nye idéer. På nogle områder har vi indtil videre ramt plet, andre har vist sig at være mindre gode idéer eller måske slet ikke mulige, siger han.

Partnerskaber

Et af de områder, man er i gang med at gennemgå, er de eksisterende partnerskabsaftaler.

- Værdifulde partnerskaber er dem, hvor de involverede parter får betydeligt mere ud af samarbejdet, end hvis man løser opgaven alene. I nogle tilfælde har vi måttet tilpasse aftaler, og i andre tilfælde har vi valgt bedre alternativer, oplyser direktøren.

Jeppe Jensen peger specifikt på KNI Engros, hvis opgaver er bygget op omkring salg og håndtering af øl og vand. Med den nye emballagebekendtgørelse kunne KNI imødese en ”mærkbar negativ indflydelse på selskabets indtjening”.

God løsning

- Vi har været glade for samarbejdet med Nuuk Imeq, men på dette område har det været nødvendigt at finde helt nye partnerskaber. Vi mener, at det også er lykkedes at finde en god løsning på samarbejder på dette område, som minimerer de mistede indtægter fra håndtering af pant samt salg af øl og vand, fastslår Jeppe Jensen.