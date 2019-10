KNI indfører pant på særlige oliedunke

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 14. oktober 2019 - 12:50

Dunke fra Texaco, der indeholder enten 1, 4 eller 5 liter motorolie, vil fremover blive pålagt pant på tre kroner pr. dunk.

- Det kommer ikke til at koste kunderne ekstra, for KNI betaler det nye pantsystem. Det er ganske enkelt vores investering i en grønnere fremtid, oplyser Peter Grønvold Samuelsen, der er administrerende direktør for KNI A/S, der favner over de to selskaber Pilersuisoq og Polaroil.

Direktøren oplyser i samme pressemeddelelse, at kunderne kan indlevere andre typer af plastikdunke, selv om de ikke udløser pant. En langt bedre løsning end at de flyder ude i naturen.

Bæredygtig fremtid

Peter Grønvold Samuelsen oplyser, at virksomheden fremover vil tænke i mere bæredygtighed og genbrug i dagligdagen.

For KNI bliver det starten på en ny tid, hvor vi tænker mere over, hvordan vi kan gøre handlen mere miljøvenlig, siger direktøren.

Al unødvendig plast vil blive fjernet fra hylderne i alle Pilersuisoq’s butikker, der er startet med at fjerne engangsservicei plastik.

- I stedet indfører vi 100 procent plastfrit og nedbrydeligt service. Tllerkener og krus er produceret af bambus og pulp. Bestikket er produceret af birketræ. Servietterne er i ubleget papir, oplyser Peter Grønvold Samuelsen.

- Endelig er plasticposerne i vores Pilersuisoq butikker skiftet ud med nye poser produceret i 1/3 miljøvenligt plastik, 1/3 genbrugsplast og 1/3 plantefibre. Til dem der slet ikke ønsker at bruge plastposer, kommer vi med et indkøbsnet i bomuld, oplyser koncernchefen for det selvstyreejede selskab.