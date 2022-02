KNI forsvarer Pilersuisoq-priser

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. februar 2022 - 15:10

Varesortimentet i Pilersuisoq er blevet både dyrere og ringere, siden Pilersuisoq indgik kontrakt med Rema1000. Sådan lyder den skrappe kritik fra IA-politikeren Kristian Jeremiassen, der har sendt en stribe spørgsmål til Naalakkersuisut om netop det.

- Det vil være bedre at fjerne REMAs produkter fra Pilersuisoqs hylder og man vender til de varer man havde kunnet købe tidligere. Det er særdeles utilfredsstillende at vi nu tvinges til at købe ringere varer til højere priser, skriver Kristian Jeremiassen.

Naalakkersuisut har fået den selvstyreeejede koncern KNI, der ejer Pilersuisoq-kæden, til at svare, og KNI er ikke enig i, at der er sket en forringelse:

Færre varenumre

- Det er korrekt, at der er færre varenumre, men dette er ikke nødvendigvis en forringelse. Sortimentet er det samme, som det altid har været, men vi har i forbindelse med overgangen til REMA1000 taget en strategisk beslutning om at mindske bredden i sortimentet. Dette for at sikre bedre disponering af de rigtige varer, og ikke mindst for at mindske kassationerne i Pilersuisoq, skriver KNI.

Der er i alt 64 Pilersuisoq-butikker rundt om i landet, og KNI afviser påstanden om, at varene er blevet dyrere.

- Der er ikke foretaget prisstigninger på baggrund af aftalen med REMA1000 — en del varer er faktisk blevet billigere. I forbindelse med udbuddet lavede vi en stor analyse på priserne, og det var et af de parametre, hvor REMAI000 stod bedst, lyder det fra KNI.

Kan ikke garantere mod prisstigninger

KNI kan dog ikke garantere, at der ikke er prisstigninger på vej, fordi priserne i Grønland påvirkes af priserne på verdensmarkedet.

KNI forsikrer dog om, at det løbende holdes øje med priserne:

- Vi laver løbende prisanalyser, hvor vi tjekker Pilersuisoqs priser op imod Brugseni ogPisfjìk, og disse viser altid, at vores priser er på markedsniveau. Vi indrapporterer årligt vores priser til Departementet for erhverv- og arbejdsmarked flg. servicekontrakten. Dette for at sikre at Pilersuisoq ikke bare sætter priserne op til unødig skade for vores kunder.