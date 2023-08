KNI-direktør: Der kommer prisstigning på brændstof – men ikke voldsom

Merete Lindstrøm Fredag, 18. august 2023 - 11:54

Efter KNI har afleveret et flot overskud sidste år, som i høj grad er båret af salget af brændstof til krydstogtindustrien og andre rederier, kan direktør for selskabet, Jeppe Jensen, mane til ro i forhold til de ventede prisstigninger på brændstof her i landet:

- Vi kan ikke undgå, at der kommer en prisstigning, når den prissikring der er lavet, da prisen var meget lav, udløber. Men jeg kan godt love, at det ikke bliver en voldsom stigning i forhold til, hvad vi frygtede, da priserne skød i vejret sidste år.

Han bekræfter, at det allerede på KNI´s generalforsamling blev lovet at det gode økonomiske resultat kan afdæmpe de prisstigninger, der kommer for befolkningen her i landet i fremtiden.

- Uanset hvad så vil forbrugeren blive påvirket så lidt som muligt. Men det er desværre uundgåeligt, at priserne vil stige på et tidspunkt.

Fortsat uvist hvornår prisen stiger

Direktøren vil ikke fortælle noget om, hvornår det prissikrede brændstof slipper op, da det kan skabe uhensigtsmæssig adfærd hos forbrugerne, hvis man ved, hvornår prisen stiger.

- Det kan skabe en uheldig tendens med hamstring, som igen kan give problemer de steder hvor der er islæg. Vi kan simpelthen løbe tør for brændstof på steder, hvor vi ikke kan få brændstof ind i perioder.

Jeppe Jensen understreger, at overskuddet fra det øgede salg til udenlandske rederier kommer af hurtigt skiftende priser på olie på verdensmarkedet. Ikke fordi det prissikrede brændstof bliver solgt til rederierne.

Salget til turistindustrien, rederier og efterforskningsselskaber sker udenom den servicekontrakt KNI har med Selvstyret, som sikrer den lave pris på brændstof til lokalbefolkningen her i landet.

Svært at forudse markedesprisen

I mange andre lande importerer man olie løbende og betaler derfor den aktuelle pris, når man køber olien. For KNI er det anderledes. I Grønland importerer KNI store sendinger af olie 5-6 gange årligt.

- Nogle gange rammer man et godt tidspunkt og så stiger prisen på verdensmarkedet, inden vi sælger olien igen. Andre gange kan man måske ramme en god pris, men så falder den endnu mere, og så er der ingen fortjeneste. Vi kan ikke slå markedet fra dag til dag. Vi laver ikke risikovurderinger fra dag til dag men over længere perioder, siger direktøren.

Jeppe Jensen forklarer, at der er mange ting, der påvirker markedet som for eksempel krigen i Ukraine, politiske beslutninger i de olieproducerende lande eller udviklingen i verdensøkonomien.

- Der er mange elementer, som vi ikke kan forudse. Ydermere har dollarkursen også en indvirkning på køb og salg, fordi det er den valuta vi handler olie i.

Prisen på en 160 liters tønde olie har de senere år været helt nede på 16 dollars i april 2020, hvor den var billigst op til 126 dollar i juni 2022, da den var dyrest.