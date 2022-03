KNI-direktør: Fødevarerpriserne bliver mærket af konflikten

Merete Lindstrøm Fredag, 11. marts 2022 - 11:50

Hele verden holder vejret.

EU og USA truer med at forbyde import af olie fra Rusland, mens Rusland skyder igen med trusler om at lukke for gasforsyningen fra landet som leverer 40 procent af den gas, som Europa har brug for. Det betyder oliepriser i EU der er steget.

- Der sker ufattelig mange ting på vores markeder i øjeblikket, siger administrerende direktør i KNI Jeppe Jensen til Sermitsiaq.AG

Han maner dog til ro i forhold til brændstofpriserne her i landet.

- Når vi sikrer vores priser på brændstof gør vi det i længere perioder for at undgå udsving og for at sikre stabilitet i prisen.

Kan ikke sætte udløbsdato på prissikring

Jeppe Jensen vil ikke uddybe hvor lang tid prisen er sikret herhjemme, men han understreger at der ikke vil komme så voldsomme udsving på priserne på den korte bane på baggrund af Ukraine-konflikten.

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvor langt frem i tiden vores sikringer går, men vi kommer ikke til at mærke de stigninger, der er på verdensmarkedet lige nu.

Hvis de høje verdensmarkedspriser fortsætter længe vil det dog påvirke de aktuelle brændstofpriser på sigt.

Fødevarepriserne bliver ramt

Hvor olieprisen er sikret en længere periode er det ikke samme tilfælde med fødevarerne som også har fået et gevaldigt nyk opad i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

-Vi køber vores dagligvare ude omkring i verden og betaler selvfølgelig den pris, der er på verdensmarkedet. Vi er sikret så vidt angår vinter forsyningerne, som er indkøbt sidste efterår. Effekten i prisstigningerne for Pilersuisoq vil løbende slå igennem, som priserne forhøjes på verdensmarkedet., oplyser direktøren.

På flere varegrupper er prisen steget 5-6 procent på verdensmarkederne de seneste uger.

- Vi kender ikke helt konsekvenserne på prisstigning af varer fra Rusland endnu, men vi kommer til at følge den stigning, der er på verdensmarkedet.

Transportpriserne spiller ind

Ud over at priserne stiger, så vil transporten også have betydning, understreger direktøren.

- Hvis fragtomkostningerne stiger vil det også kunne mærkes hos forbrugerne.

RAL’s samarbejdspartner EIMSKIP har denne uge meldt ud, at der kommer en stigning i det såkaldte olietillæg fra 14. marts, men RAL ønsker ikke at stille op til interview om situationen efter flere henvendelser fra Sermitsiaq.AG.

- Vi har ingen udtalelser om sagen i øjeblikket, er svaret.