KNI-direktør politianmeldt for sexchikane

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. marts 2021 - 11:11

Den 3. og den 4. marts indgav to tidligere KNI-medarbejdere en politianmeldelse mod KNI’s direktør Peter Grønvold Samuelsen, der i dag har valgt at opsige sin stilling med virkning fra udgangen af måneden.

Politiet i Sisimiut har rubriceret de to sager som blufærdighedskrænkelse, der har fundet sted på KNI’s hovedkontor og på tjenesterejser.

De to kvinder, der står bag anmeldelsen, ønsker ikke at træde offentligt frem ved navn, da de er bange for konsekvenserne.

Grænseoverskridende adfærd

Ud over de to kvinder har Sermitsiaq.AG igennem mere end et år interviewet adskillige kvinder, der mundtligt og skriftligt har fortalt om Peter Grønvold Samuelsens grænseoverskridende adfærd, hvilket har medført, at flere af kvinderne siden har været nødsaget til at søge psykologhjælp.

- Jeg håber med anmeldelsen, at Peter Grønvold Samuelsen bliver stoppet, da hans adfærd er grænseoverskridende, dybt krænkende og har givet mig dybe ar i sjælen, fortæller den ene kvinde til Sermitsiaq.AG, der er i besiddelse af en kopi af de to politianmeldelser.

Kvinden oplyser, at der er gået lang tid med at overveje, hvordan direktøren kunne blive stoppet, så andre kvinder ikke blev forulempet.

- Det er først nu, at jeg har turdet at politianmelde manden, forklarer kvinden til Sermitsiaq.AG, der interviewede hende første gang for over et år siden. Dengang havde hun ikke modet til at gå til politiet, som er det afgørende afsæt for, at Sermitsiaq.AG nu fortæller om anklagerne.

- Jeg er utrolig glad for, at Peter Grønvold Samuelsen ikke er en del af KNI længere. Det er den bedste nyhed, jeg har fået i flere år, understreger kvinden.

Ingen uddybning

Bestyrelsesformanden Lars Borris Pedersen ønsker ikke at uddybe, hvad der ligger til grund for Peter Grønvold Samuelsens opsigelse.

- Da der er tale om en personalesag, hverken må eller kan jeg kommentere sagen, oplyser Lars Borris Pedersen.

Afviser du, at du har kendskab til, at Peter Grønvold Samuelsen er politianmeldt for sexchikane?

- Nej det gør jeg ikke. Derimod afviser jeg overhovedet at kommentere opsigelsen, forklarer Lars Borris Pedersen.

PwC-undersøgelse uafsluttet

I november 2020 stod flere tidligere medarbejdere frem i Sermitsiaq og fortalte, hvordan der var begået regnskabsfusk ved at fifle med lagerværdierne i KNI A/S. Sagen medførte, at KNI’s bestyrelse efter politisk pres hyrede revisionsselskabet PwC til at lave en uvildig undersøgelse.

Er PwC-undersøgelsen færdig?

- Nej, det er den ikke, fastslår bestyrelsesformanden Lars Borris Pedersen.

Sermitsiaq.AG har via mail og telefon forsøgt at få en kommentar fra Peter Grønvold Samuelsen, men uden held.

KNI’s omstillingsdame oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun har fået besked på, at alle henvendelser, rettet til Peter Grønvold Samuelsen, skal henvises til bestyrelsesformanden. Og i øvrigt er Peter Grønvold Samuelsen ikke til stede i KNI’s hovedkvarter i Sisimiut. Selskabets kommunikationsafdeling henviser også Sermitsiaq.AG til bestyrelsesformanden.