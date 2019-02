KNI-butikker i store byer kan være på vej

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. februar 2019 - 09:28

Fra 2020 vil et politisk flertal have reduceret sit bidrag til KNI med 10 millioner kroner. For at KNI kan klare den besparelse opererer politikerne med muligheden for, at KNI kan drive forretning i de store byer.

KNI’s fornemmeste opgave i dag er blandt andet at sikre, at der er dagligvarer ude i de tyndt befolkede bygder, hvor de kommercielle muligheder for at drive forretning er begrænsede.

Besparelse på 10 mio. kr.

Da finansloven for 2019 blev forhandlet på plads, blev der indføjet et besparelsesforslag på 10 millioner kroner, der skal have effekt fra 2020, hvilket er året efter, at den nuværende servicekontrakt med KNI udløber.

- Ved fornyelsen af kontrakten påtænkes det at give KNI A/S mulighed for at foretage vareforsyning af byerne, hvorved virksomheden vil udbyde deres ydelser i konkurrence med andre aktører, står der i en bemærkning til en budgetreguleringskonto i den digre finanslov på flere hundrede sider.

Ømtåleligt emne

Det politiske og meget ømtålelige skridt efterfølges af følgende bemærkning:

- Etablering af butikker i nye byer vil forudsætte omfattende planlægning og nyinvesteringer, hvorfor der vil være usikkerhed knyttet til den økonomiske effekt og timingen heraf. Udmøntningen af budgetreguleringen kan således helt eller delvist også opnås ved øget udbyttebetaling.

KNI er klar

Administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen har så sent som i juledagene over for Sermitsiaq.AG ytret ønske om at få lov til at bedrive handel i de store byer.

Således skriver han i Sermitsiaq.AG i artikelserien ”Topcheferne”:

- Vi ser gerne at KNI gives adgang til at drive detailhandel i de største fem byer, hvor vi i dag ikke har adgang til.

KNI-direktøren kan krydse fingre for, at embedsmændenes oplæg falder ud til fordel for KNI’s ønsker. I sidste ende er det et politisk flertal, der skal bakke op om, at privatejede dagligvarebutikker i de store byer kan få en selvstyreejet konkurrent som nabo.

Startskuddet

Startskuddet til forarbejdet blev affyret den 17. januar, da Naalakkersuisut holdt møde. Af referatet oplyses det, at man har truffet beslutning om følgende:

”… mandat til de omtalte forhandlinger i addendum vedr. vareforsyning, om at KNI kan udvide sit forretningsområde til de såkaldte konkurrencebyer, skal forelægges særskilt ved oplæg til Naalakkersuisut.”