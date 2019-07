KNI vil åbne butik i Ilulissat

Redaktionen Torsdag, 18. juli 2019 - 08:13

Hold fingrene væk!

Beskeden fra Demokraterne – regeringens støtteparti - er klar: Det offentligt ejede KNI skal ikke ind i de større byer og konkurrere med private butikker for skatteydernes penge.

Det skriver avisen AG.

Debatten har kørt før. Men er nu igen blevet en varm kartoffel. Selvom Demokraterne flere gange har sagt nej.

Alligevel planlægger KNI i løbet af sommeren – formentlig til august – at åbne en butik på havnen i Ilulissat. Og dét på trods af at KNI’s forretningsområde ifølge servicekontrakten kun omfatter bygder og små byer.

Men ifølge kædedirektør Niels Andersen, Pilersuisoq, overholder KNI reglerne og aftalen med selvstyret.

-Det bliver ikke en almindelig fødevarebutik, som vi åbner i vores pakhus på havnen. For at handle i butikken skal man have et CVR-nummer og være oprettet i vores system. Vi kommer kun til at sælge til erhvervsdrivende.

