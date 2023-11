KNAPK: Tager afstand fra opfordringer om brug af våben

Jensine Berthelsen Tirsdag, 07. november 2023 - 16:49

1. november var de kystnære fiskere på barrikaderne, mange fiskere deltog i den landsdækkende demonstration, der er arrangeret af KNAPK.

Anledningen til demonstrationen er at fiskerne ikke kan forlige sig med kilopriserne på torsk. Derudover har fiskernes største organisation bedt konkurrencestyrelsen om at undersøge hvorvidt landets største fiskerivirksomheder ulovligt laver aftaler om priser på fisk.

Men der var også enkelte fiskere, der tiltrak sig opmærksomhed igennem de sociale medier. Specielt én vakte stor opmærksomhed. Politiet og Naalakkersuisut var forud for demonstrationen klar over at vedkommende havde opfordret til "at bære våben og gøre stærk oprør på havnene".

Ifølge de oplysninger der er blevet givet til Sermitsiaq.AG, er det ikke hvem som helst, der er kommet med sådan en opfordring, men ingen ringere end en formand for en lokalafdeling under KNAPK.

Lov og orden skal overholdes

Direktør i KNAPK, Vittus Qujaukitsoq fortæller at organisationen generelt er godt tilfreds med den måde demonstrationen onsdag den 1. november 2023 forløb.

- Ikke bare i Nuuk, men overalt i Grønland. Organisationen havde et godt og tillidsfuldt samarbejde med Grønlands Politi om afvikling af demonstrationerne i ro og mag, forklarer Vittus Qujaukitsoq og fortsætter:

- Der har været en tæt dialog om hvor demonstrationer blev afholdt, og at organisationen havde opfordret sine lokalafdelinger og repræsentanter til at overholde lov og orden.

- Vi deler politiets vurdering, at demonstrationerne på landsplan foregik roligt og uden problemer, og vi takker politiet for et godt samarbejde.

Vil ikke kommentere den konkrete sag

Vittus Qujaukitsoq understreger at KNAPK ikke har nogen kommentarer til sådan en opfordring forud for demonstrationen og som er blevet delt mere end 100 gange:

- KNAPK har igen kommentar til opfordring om våben og ødelæggelse, da organisationen på ingen måder deler denne tankegang. De demokratiske rettigheder skal benyttes med lovlige midler.

Vittus Qujaukitsoq understreger også at KNAPK på intet har tidspunkt opfordret til andet end fredelige midler til demonstrationerne.

- Organisationen forstår stor frustration blandt fiskere og fangere omkring for lave indhandlingspriser, men afvikling af vores demokratiske rettigheder og pligter skal respektere lov og orden. Lokalt og på landsplan, siger direktør i KNAPK, Vittus Qujaukitsoq.