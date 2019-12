KNAPK: Hvaltællinger blev gennemført uden at involvere fangere

redaktionen Mandag, 23. december 2019 - 13:40

- Fra vores lokalafdelinger i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har vi fået fortalt at hvaltællingerne i 2017 blev gennemført uden at involvere lokale fangere, tællingerne blev gennemført i juli hvor narhvalerne ikke findes i områderne.

Sådan skriver fisker-og fangerorganisationen KNAPK i en pressemeddelelse, efter biologer med særlig indsigt i narhvaler har trykket på alarmklokken, når det gælder tre narhval-bestande på Østkysten.

Skal først godkendes

I et høringsmateriale, som departementet har udsendt for narhvalskvoter, gældende for 2020, lægges der op til, at narhvalkvoten for Ittoqortoormiit skal ligge på 40, mens der må skydes 10 narhvaler i Tasiilaq og nul i Kangerlussuaq-havområdet.

- Højst overraskende vil man mindske narhvalskvoterne for Østgrønland, faktisk vil man helt afskaffe narhvalsfangst ved Tasiilaq i 2022, dette sker før at den Nordatlantiske havpattedyrkommission (NAMMCO) er kommet med anbefalinger, dette selvom man fra Grønlands Naturinstitut hævder at deres rådgivning altid først godkendes i internationale organer, påpeges det.

Spørgsmålstegn over høringer

KNAPK bliver fra flere sider kritiseret for ikke at gøre nok for fangerne.

- Der er høringer hvert år vedrørende følgende års kvoter for hvid og narhval og hvert år besluttes kvoterne helt uanset udtalelserne fra KNAPK og lokalafdelingerne, således har de lovpligtige udtalelser fra KNAPK ingen effekt, og flere medlemmer sætter spørgsmålstegn om hvad høringerne er til for eller om det bare er for syns skyld, lyder det.