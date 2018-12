KNAPK: Fangstloven er intet værd

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 14. december 2018 - 10:18

- Loven om Fangst og Jagt af 1999 er ikke det papir værd, den er skrevet på.

Sådan starter en pressemeddelelse fra KNAPK-formand Henrik Sandgreen, der kommer i kølvandet på de sidste ugers proces omkring hævelsen af kvoten på narhval. Længere nede i meddelelsen skriver Henrik Sandgreen.

- Moralen fra de sidste ugers begivenheder er, at man ikke kan få indflydelse ved at følge den lovpligtige vej, men først ved at opildne gennem inatsisartut, medierne og underskriftsindsamlinger, kan man få ørenlyd hos Naalakkersuisut.

Frustrationer

KNAPK har mange gange forsøgt at få hævet kvoterne på narhvaler gennem høringssvar til Departementet for Fiskeri-, Fangst og Landbrug. Det har dog ikke haft nogen effekt. Nu er kvoten blevet hævet, men det er på baggrund af pres fra medier og underskriftsindsamlinger, fremgår det af pressemeddelelsen.

Henrik Sandgreen er frustreret over, at der ikke kommer nogle forklaringer på, hvorfor der ikke bliver lyttet til deres hørringsvar, når de afleverer dem til Departementet for Fiskeri-, Fangst og Landbrug.

Han nævner flere forskellige fangstdyr udover narhval, hvor KNAPK har forsøgt igennem de lovmæssige kanaler at påvirke kvoterne dog uden held.