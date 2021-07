KNAPK udsætter landsmøde

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 14. juli 2021 - 15:00

Nogle medlemmer, som skulle med til landsmøde var ellers på vej til Nuuk for at deltage til KNAPKs store landsmøde. De rejsende er nu på vej hjem igen.

- Vi har besluttet, at udsætte landsmødet på grund af forsamlingsloftet. Vi kan ikke holde landsmøde, hvis alle deltagere ikke kan være i det samme lokale. Vi har en pligt til at beskytte vores medlemmer, som kommer fra de nordligste områder, Østgrønland og andre bygder, siger formanden for KNAPK, Henrik Sandgreen til Sermitsiaq.AG om aflysningen.

KNAPK kan endnu ikke sætte en ny dato for landsmødet og vil informere befolkningen lige så snart datoen er fastlagt.

- Vi er ved, at undersøge mulighederne i øjeblikket. Vi stopper ikke for forberedelserne for landsmødet. Vi følger situationen tæt, og når der er styr på coronasituationen igen, vil vi kigge på datoer, siger Henrik Sandgreen.