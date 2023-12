KNAPK-råd: Hårdere midler skal i brug

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. december 2023 - 11:43

Rådet for Øvrige Fisk under KNAPK opfordrer sin egen hovedbestyrelse til at gøre ”brug af sit organisatorisk mandat rettet mod erhvervet og samfundsøkonomien”.

Det er utilfredsheden med indhandlingsprisen på torsk, der er årsag til fiskernes vrede, og får dem til at opfordre til mere ”kontante tiltag”, fordi demonstrationen den 1.november ”åbenbart ikke har været tilstrækkeligt”.

- Nu må hårdere værktøj og instrumenter bringes på banen, fastslår rådets formand Jens M. Lyberth i en pressemeddelelse.

Flere ulykker

Udover indhandlingsprisen påpeger Jens M. Lyberth, at siden indhandlingsprisen blev sat ned tilbage i oktober, så har Royal Arctic Line bebudet en prisforhøjelse på fragtpriserne, hvilket ”vil ramme alle forbrugere, særligt de mindst bemidlede. Kystnære fiskere vil blive hårdt ramt”.

Det bliver også nævnt, at ønsket om at der blev indført tilskud til brændstof, er blevet overhørt af Naalakkersuisut.

Rådet for Øvrige Fisk er ligesom KNAPK frustreret over, at Inatsisartut og Naalakkersuisut ikke udviser forståelse for situationens alvor, fremgår det af pressemeddelelsen.

"Regulær katastrofe"

- Der er ikke afsat midler til aflastning af kystnære fiskere til trods for, at torskefiskeriet siden sommeren 2022 har været ramt af regulær katastrofe, siger Jens M. Lyberth, der også udtaler kritik af de omstridte fiskebure.

Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få uddybet, hvilke kampmidler Rådet for Øvrige Fisk har tænkt sig at tage i anvendelse for at fremme deres sag.

Den eneste ros, som rådet har over for det politiske system, er, at organisationen glæder sig over, at ”Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har anmodet Royal Greenland A/S om udpegning af en mæglingsperson i striden omkring indhandspris for torsk”.